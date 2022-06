Pedullà: “La Lazio è pronta a migliorare l’offerta e a chiudere per Romagnoli. E su Carnesecchi…”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il rieletto presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, promette un grande mercato. E secondo Aspor, tra gli obiettivi ci sarebbe anche Vedat Muriqi. Il Pirata ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito dalla Lazio al Maiorca, in ballo c’è ancora il riscatto. Ma per gli spagnoli sono troppi i 12 milioni di euro pattuiti. Il giocatore kosovaro non ha mai nascosto di voler far ritorno in Turchia e il Galatasaray sembra essere pronto a mettere sul piatto 16 milioni di euro. Con una proposta del genere, se dovesse essere confermata, cadrebbe di colpo la trattativa tra la Lazio e il Maiorca.

