UFFICIALE| Haaland ha firmato con la nuova squadra

L’ex difensore della Lazio Manuel Belleri, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto per parlare della stagione da poco conclusa dai biancocelesti, la prima con mister Sarri come allenatore, ma anche dei calciatori della Lazio in Nazionale. Queste le sue dichiarazioni: “La Lazio questa stagione mi è piaciuta in diverse occasioni.

I calciatori biancocelesti rappresentano una possibilità per Mancini per avere alcuni interpreti a disposizione in Nazionale.

Il ritiro estivo sarà molto importante. Sarri, come non accade spesso, avrà a disposizione alcune settimane piene per lavorare. La Lazio in questa stagione quando ha disputato partite sottotono è riuscita a reagire benissimo, mi auguro il meglio per la prossima annata”.

