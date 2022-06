Gregucci: “Sarà un mercato strutturale. La scommessa Carnesecchi è da fare”

Ai microfoni di Calciomercato.it ha parlato in esclusiva Adrian Lucan, agente di Ales Cermak, centrocampista classe 94′ del Viktoria Plzeň. Cermak potrebbe lasciare la Repubblica Ceca, date le sirene che arrivano da Italia, Spagna e Belgio. L’agente ha parlato anche di un possibile interessamento della Lazio. Ecco le sue parole: “È un giocatore molto simile a Matteo Pessina, è intelligente tatticamente e audace nell’uno contro uno. Una delle sue grandi virtù è l’ultimo passaggio. Gli piace giocare ad un tocco ed ha un buon tiro dalla media distanza. È uno dei migliori piedi sinistri del calcio ceco, se non il migliore, e ha un’ottima visione di gioco. Lazio interessata? Sono a conoscenza di queste informazioni, ma adesso siamo in attesa, il mercato è imprevedibile. Non so se in passato ci siano stati contatti, ma se c’è una reale possibilità che un grande club come la Lazio possa interessarsi al mio cliente, sa a chi rivolgersi da ora in poi. Il Viktoria chiede, in questo momento, 1/1.5 milioni di euro per il cartellino del calciatore. Il prossimo sarà l’ultimo anno di contratto e vorremmo che l’eventuale trasferimento soddisfi tutte le parti in causa“.

