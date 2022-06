Il Tempo | Lazio, ecco quando partirà la campagna abbonamenti

Il rebus portiere vicino alla soluzione. La Lazio punta su Carnesecchi, ha scelto di rischiare. Tanto. L’infortunio del numero uno della Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta, ha complicato i piani di Lotito e Tare che avevano già trovato l’accordo col calciatore prima dello stop. Due milioni di prestito con obbligo di riscatto tra 10 e 12 a giugno prossimo, un affare impostato che ora deve essere riesaminato dopo l’operazione di oggi. L’Atalanta dovrà concedere lo sconto anche perché ormai Carnesecchi vuole solo la Lazio. Certo, è difficile fare previsioni sui tempi di recupero, forse qualcosa di più si capirà dopo l’intervento chirurgico. La casistica del passato fissa in tre mesi la certezza di tornare in campo ma nulla può essere dato per scontato trattandosi della spalla. La speranza è di averlo all’inizio di settembre prima della sosta del campionato fissata dal 18 al 17 quando si saranno disputate già 8 gare del campionato e due del girone di Europa League. Un terzo della stagione in pratica, ma la decisione di non mollare il ragazzo è quella che prevale a meno che non vengano fuori altri problemi fisici. Reina resterà come secondo, ha rifiutato un posto da dirigente, giocherà titolare le prime gare con il giovane Furlanetto come terzo. A meno che non vengo fuori la possibilità di prendere un altro portiere a prezzi stracciati. Si era parlato dello svincolato Sirigu ma sarebbe vicino l’accordo col Napoli.

Per il resto va avanti la trattativa per Romagnoli. L’offerta da tre milioni a stagione del Monza non ha fatto vacillare il centrale che spera di poter coronare molto presto il sogno di vestire la maglia della squadra per cui non ha mai nascosto di essere tifoso. L’altro difensore potrebbe arrivare dall’estero, non sarebbe Casale per cui il Verona continua a sparare cifre fuori mercato. Possibile anche l’acquisto di un esterno sinistro se si riuscisse a piazzare Hysaj.

Le cessioni continuano a essere la nota dolente: Vavro, Escalante e Muriqi, seppure vicini all’addio, saranno il 30 giugno ancora a libro paga della Lazio. Tare lavora per risolvere il problema, così come Lotito dovrebbe versare entro qualche giorno gli oltre due milioni per sbloccare il mercato in entrata. Il Tempo/Luigi Salomone

