Serie A femminile, il Pomigliano ha completato l’iter di iscrizione

Nelle scorse settimane, si era parlato di un’ultima possibilità per la Lazio Women di rimanere in Serie A, nonostante la classifica della passata stagione. Il comunicato del Pomigliano Calcio Femminile, pubblicato sul sito ufficiale del club, non lascia più tanti margini alle biancocelesti che competeranno il prossimo anno in Serie B: “Il Pomigliano Calcio Femminile SRL comunica di aver completato l’iter di iscrizione al prossimo campionato di Serie A. Il presidente Raffaele Pipola ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla Divisione Femminile, segnando ufficialmente l’inizio di una nuova stagione agonistica. Un nuovo anno che nasce sotto il profilo del cambiamento. Azzerate tutte le cariche, la società riparte con nuovi profili professionali che comporranno lo staff amministrativo, tecnico e dirigenziale. Un rinnovato impegno che punta a rendere l’assetto societario adatto al professionismo, adatto alla nuova stagione di Serie A, adatto alla costruzione di una squadra capace di ben figurare nel primo campionato professionistico della storia nazionale del calcio femminile italiano. Nomi e ruoli saranno comunicati nei prossimi giorni, così come le riconferme di alcune calciatrici e gli accordi con le nuove arrivate. Notiamo con dispiacere l’esistenza di azioni e voci che tendono a minimizzare l’operatività della società che è attiva sul mercato, che ha pronto il suo piano industriale, che destinerà investimenti importanti al settore giovanile. Che piaccia o no CI SIAMO! Siamo pronti a far ruggire le PANTERE”.

