Ballotta: “Carnesecchi un portiere importante con qualità e coraggio. Lui e Reina la strada giusta”

AGGIORNAMENTO 16 GIUGNO 2022 ore 16:00 – È stata presentata quest’oggi presso il Circolo Canottieri Lazio, la 58esima Coppa Canottieri che si svolgerà dal 20 giugno al 20 luglio. Presenti all’evento il vice Presidente alla casina Luciano Crea, il Presidente del Circolo Raffaele Condemi, il vice Presidente allo Sport Arnaldo Giudice e il Consigliere allo Sport Giorgio Maucci.

Di seguito il comunicato integrale che riporta le parole dei presenti, i Circoli partecipanti al torneo e le date e orari dei match:

“16 giugno 2022 – E’ stata presentata la 58ma Coppa canottieri Fideuram Private Banker che si svolgerà al Circolo Canottieri Lazio dal 20 giugno al 20 luglio. A questa edizione del trofeo di calcetto più antico di Roma prenderanno parte 9 storiche società della Capitale (CC Lazio, CC Roma, RCC Tevere Remo, CC Aniene, Corte dei Conti, TC Parioli, CT Eur, Sporting Eur, Villa Flaminia) che come da tradizione si contenderanno l’ambito trofeo “Babbo Valiani” assegnato al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie.

A fare gli onori di casa il Presidente del Circolo Raffaele Condemi. Al tavolo presenti anche il vice presidente alla casina Luciano Crea, il vice Presidente allo sport Arnaldo Giudice, il Consigliere allo Sport Giorgio Maucci.

«Anche quest’anno per la cinquantottesima volta il Circolo Canottieri Lazio si propone alla città di Roma con la sua Coppa dei Canottieri – sottolinea il Presidente del Canottieri Lazio Raffaele Condemi – quest’anno arricchita anche dal tennis. In questa edizione dunque ci sfideremo con i circoli storici della Capitale a calcetto, padel, tennis e teqball in quella che sta sempre più diventando una sorte di mini Olimpiade per la città di Roma. Siamo onorati che quest’anno sarà Fideuram sarà il nostro title sponsor, ci sono tanti altri amici che come sempre ci hanno voluto sostenere in questa splendida avventura che ormai è un appuntamento imperdibile per la città di Roma. Ci stiamo organizzando molto bene, siamo davvero molto felici che inizi questa Coppa ma soprattutto che il Circolo Canottieri Aniene sia tornato a partecipare, per me irrinunciabile perché tra l’altro sono socio anche in questo Circolo. Quest’anno vogliamo fare un torneo all’insegna dell’amicizia, abbiamo pensato che fosse meno importante pensare alle regole e più ai valori umani come la pace e la solidarietà, cercheremo di giocare e sfidarci senza per questo dimenticare quanto sta accadendo purtroppo a poca distanza dall’Italia».

«Il mio primo rimgraziamento a nome del Comune di Roma va agli sponsor – le parole di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma – perchè senza il supporto delle imprese iniziative come queste non sarebbero possibili. Non vedo l’ora di venirmi a godere lo spettacolo perché ho notato che c’è uno spirito di sana competizione. Sono cose belle che caratterizzano l’aspetto sociale della nostra città: ci sono colori contastanti ed ognuno ha il suo compreso il sottoscritto. Per noi è importante come Comune di Roma essere qui, per il prossimo anno studieremo un contribuito simbolico per stimolare ulteriormente questa grande partecipazione anche perchè se siamo arrivati all’edizione numero 58 è evidente che c’è una storicità importante. Sono contento delle deleghe che ho perchè occuparesi di sport, moda e turismo nella città più bella del mondo è il massimo».

«Fideuram si caratterizza anche per il sostegno alle attività culturali e sportive – ha spiegato Giuseppe Baiamonte, Area Manager Fideuram – e la Coppa Canottieri a Roma, una competizione contraddistinta dalla lealtà sportiva e dalla voglia di stare insieme, corrisponde pienamente ai valori che caratterizzano la nostra rete di professionisti. Ci sentiamo particolarmente vicini, inoltre, ad una competizione arrivata all’edizione numero 58: noi di Fideuram, con i nostri 54 anni di attività, siamo praticamente coetanei».

CIRCOLI PARTECIPANTI: i circoli partecipanti saranno 9 (CC Lazio, CC Roma, RCC Tevere Remo, CC Aniene, Corte dei Conti, TC Parioli, CT Eur, Sporting Eur, Villa Flaminia).

TROFEO “BABBO VALIANI”: è il trofeo che viene assegnato al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie ed è dedicato a uno dei padri della disciplina Gustavo “Babbo Valiani”. Il trofeo l’inizio di ogni edizione viene restituito alla casa madre, il C.C. Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore. Il CC Lazio è detentore del trofeo.

MATCH IN DIRETTA STREAMING: grazie all’accordo con MY Soccer Player tutte le partite di calcio a 5 saranno trasmesse in diretta Facebook con tanto di telecronaca, per un servizio video che si va ad aggiungere agli higlights trasmessi in differita il giorno seguente dal Corriere dello Sport TV.

PADEL: non solo calcio a 5 perché proprio accanto alla “Fossa”, si disputerà la sesta edizione della Coppa dei Canottieri di padel riservata alla sola classe Over 35, conquistata nel 2021 dal TC Parioli.

TEQBALL: una disciplina sportiva che combina elementi di calcio e ping pong. Si gioca su un tavolo curvo, i giocatori colpiscono un pallone con qualsiasi parte del corpo tranne braccia e mani come avviene proprio nel calcio. Lo scorso anno per gli Over 35 vittorie della Tevere Remo mentre per gli Under 35 del Canottieri Lazio.

TENNIS: per la prima volta la Coppa Canottieri vedrà accanto al calcetto, teqball, e Padel anche il tennis. Gli 8 circoli storici della capitale si contenderanno la vittoria finale incrociando le racchette attraverso sfide di doppio. Potranno partecipare solo le quarte categorie e precisamente ogni singola sfida vedrà una coppia con una classifica non superiore a 4.3 e una coppia con una classifica non superiore a 4.1. L’eventuale doppio di spareggio vedrà schierata una coppia con classifica 4.1 che non sia stata già schierata.

I MATCH DELLA PRIMA GIORNATA

OVER 60: CC ROMA – RCC TEVERE REMO ore 20.00

ASSOLUTI: RCC TEVERE REMO B – TC PARIOLI ore 21.00

ASSOLUTI: CC LAZIO B – CC ANIENE B ore 22.00

