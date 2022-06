GdS | Marcos Antonio e poi? Sarri prima del ritiro ne aspetta altri tre

Come riportato da Il Messaggero, Sarri avrebbe già reso Casale un pilastro della Lazio, se la società lo avesse accontentato a gennaio. Proprio il mancato sbarco del giocatore in inverno aveva generato una lite fra il tecnico e Tare. Il desiderio è quello di comporre il tandem Romagnoli–Casale in difesa. La Lazio ha alzato l’offerta per l’ex Milan, adesso prova a spingere Acerbi al Monza. Tare propone anche Chust, di proprietà del Real. Piace Ferrari del Sassuolo, Pablo Marì dell’Udinese è un’occasione dopo il mancato riscatto dell’Arsenal. Sulla fascia sinistra è spuntato il baby Pedrinho del Santos in scadenza.

La priorità al momento resta però la porta. Carnesecchi si è operato alla spalla lussata, ora serve lo sconto dell’Atalanta a 9 milioni e senza il 20% sulla futura rivendita. No di Lotito a Kepa, nonostante il portiere sarebbe pronto a decurtarsi l’ingaggio e basterebbero 2,5 milioni usufruendo del decreto crescita.

Sarri ha scaricato Raul Moro, dovrà andare altrove a farsi le ossa. L’ex Barcellona, insieme a Luka Romero è stato inserito fra i 100 candidati al “Golden Boy 2022”. Due anni fa, nella lista c’era anche Jovane Cabral, che l’allenatore biancoceleste ha provato a svezzare come vice-Immobile nella parte finale dell’annata: lo Sporting al momento non cede a un altro prestito, motivo per cui il tecnico insiste per Caputo o Mertens. Il Comandante punta sui giovani, ma soltanto su quelli che offrono più di una garanzia: c’è Ivan Ilic oltre Casale a Verona, ma senza la cessione di Milinkovic una“cambiale”da 25 milioni sembra un’utopia.

