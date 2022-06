ESCLUSIVA| Calciomercato Lazio, fuori Acerbi e dentro Romagnoli? Ecco come stanno le cose

In questi giorni si sta parlando molto del futuro di Acerbi, mai come in questa stagione, e in particolare in questa fase che precede il calciomercato, lontano dalla Lazio. Una situazione che si è sanata solo in parte con il gol contro lo Spezia sul finale ma che sembra non aver invertito la rotta. Abbiamo parlato della soluzione Monza come impossibile: non a caso quello effettuato dalla società di Berlusconi era solo un sondaggio, un’idea morta sul nascere così come è stato per molti altri nomi. Nessuna questione Monza, dunque, e nessuna spinta della società verso la neopromossa. Tuttavia, al momento le strade “concrete” porterebbero comunque verso nord. Al momento la favorita sembrerebbe infatti essere il Milan, soluzione gradita da entrambe le parti in una situazione in cui sembrerebbero esserci dei margini.

Acerbi verso il Milan

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione potrebbe essere anche questione di giorni, in quanto Romagnoli è ormai destinato a salutare Milano accasandosi, a scanso di grosse soprese, nella squadra che ha sempre tifato: la Lazio. A quel punto il Milan cercherebbe infatti una pedina per sostituirlo e Acerbi potrebbe essere l’uomo giusto per Pioli. Se da una parte, però, la situazione Acerbi sembra essere correlata a quella di Romagnoli in casa Milan, non si può dire lo stesso in casa Lazio. Sarri ha bisogno di una nuova difesa e la società sembra essere intenzionata ad accontentarlo. Romagnoli dovrebbe farsi con o senza Acerbi. C’è chi parla anche di un imminente annuncio: in ogni caso non sarà la situazione Acerbi a fermare l’acquisto dell’ormai ex centrale e capitano rossonero Romagnoli.

Niente di concreto con l’Inter

Inoltre per il 33 biancoceleste si è parlato anche di interesse da parte dell’Inter: in parte vero, ma ancora nulla di concreto. E’ infatti il Milan la squadra che ha mostrato più interesse: società e tecnico sarebbero infatti felici di ingaggiare Acerbi procurandosi, così, una valida alternativa in difesa oltre alla possibilità per il difensore di lottare ancora su palcoscenici importanti. Naturalmente i colloqui non sono ancora giunti a una fase definitiva, ma i presupposti ci sono e la volontà delle parti è quella di riabbracciarsi dopo 9 anni. Le parti sono vicine, si attendono svolte nei prossimi giorni.

