CdS | Milinkovic, pista Blues

Come riportato dal Corriere dello Sport, Tare è rientrato dalla City: blitz utile per valutare acquisti e interessamenti per il giocatore serbo. A Sarri piacciono tre gioielli Blues: Emerson Palmieri, Kepa e Loftus Cheek. A Tuchel piace Milinkovic, ma il nuovo proprietario degli inglesi non farà follie.

Durante il viaggio del ds biancoceleste a Londra ci sono stati dei sondaggi da parte del Chelsea, ma non sono state presentate offerte. Nel corso del mercato potrebbero esserci dei nuovi contatti: Kezman ha raccolto diversi interessamenti per il suo assistito. Le offerte più ricche potrebbero provenire da Newcastle e Arsenal, destinazioni non gradite da Milinkovic. Intanto, il mercato è bloccato per l’indice di liquidità, ammissivo o no per l’iscrizione al campionato, che resta un’ostacolo per gli acquisti biancocelesti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: