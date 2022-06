Il Messaggero | Ora Sarri ha la testa in Premier

Come riportato da La Repubblica, ci sarebbe un interessamento da parte del Milan per Acerbi, che permetterebbe di sbloccare la trattativa Romagnoli. Il centrale azzurro ha chiesto la cessione per via della insanabile spaccatura con la tifoseria biancoceleste. Attenzione anche all’Inter, che nelle ultime ore ha perso Ranocchia (andato al Monza) ed è sul punto di cedere Škriniar. Sarri aspetta l’evolversi della situazione convocandolo per il ritiro di Auronzo.

Il 14 Giugno Tare nel suo volo a Londra ha avuto diversi incontri di mercato. Uno di questi con il Chelsea dove gioca Loftus-Cheek, molto gradito al tecnico toscano. Milinkovic per ora non rinnova (scadenza 2024). La Lazio valuterebbe una sua cessione per un offerta di 70 milioni; su di lui anche Manchester United e Psg. Con i Blues c’è in ballo anche Emerson Palmieri che verrebbe preso in considerazione solo dopo un eventuale cessione di Hysaj. Capitolo Carnesecchi: siamo vicini all’accordo, ballano 4 milioni di euro, l’offerta della Lazio è di 8 mentre la richiesta dell’Atalanta è di 12.Intanto, il portiere continua a strizzare l’occhio verso la Lazio mettendo vari mi piace sulla pagina Instragram della Lazio e seguendo sui social diversi giocatori.

