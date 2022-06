Signori: “Se non ci fosse stato il problema con Eriksson sarei rimasto alla Lazio. Futuro? Vorrei diventare tecnico…”

L’agente Fifa Claudio Anellucci è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.it per parlare dei movimenti di mercato che si sono verificati negli ultimi giorni in casa biancoceleste. Queste le sue dichiarazioni riguardo i portieri Carnesecchi e Vicario: “A Sarri è stata data carta bianca, quindi, se è lui che lo chiede, fa bene la società a puntarci. Ci deve essere anche un chiaro conforto tra i medici per capire il reale quadro clinico del ragazzo: un conto sono 2-3 mesi, un altro se si parla di 5-6 mesi per il recupero completo. Credo sia anche corretto chiedere uno sconto all’Atalanta: la Lazio deve comportarsi da società e tutelare anche i propri interessi. Un’alternativa che mi piace? Vicario mi piace moltissimo. Lo trovo un portiere pronto per un palcoscenico importante. Sarei andato su di lui fin dall’inizio, ma ripeto: la Lazio deve seguire ciò che dice il tecnico”.

Dopodiché Anellucci ha espresso la sua opinione riguardo il nuovo acquisto laziale Marcos Antonio: “Marcos Antonio lo conosco, è un giocatore molto dinamico, un buon elemento. Non può essere però il sostituto di Leiva. Parliamo di un brasiliano atipico, è un grande professionista con una profonda cultura del lavoro. Poi chi passa per lo Shakhtar, dove c’è sempre la mano di Lucescu come consulente, ha sempre qualità”.

In seguito l’agente Fifa ha detto la sua sul giocatore Romagnoli, possibile acquisto della Lazio: “Vado contro corrente, non mi piace, non fa la differenza dietro. Acerbi per esempio oggi per me è superiore. Le cifre che chiede sono alte e andrei su un giocatore diverso, preferirei un centrale più dominante. In grado anche di sopperire alle mancanze del compagno di reparto con la velocità”.

Infine si è parlato del rinnovo del tecnico Maurizio Sarri. Queste le parole di Anellucci: ” Credo che la Lazio non possa partire per Auronzo senza i calciatori che Sarri ritiene fondamentali. Sarri ha ricevuto delle garanzie, altrimenti non avrebbe rinnovato. Ma il rischio di partire senza tutti i titolari c’è. Sarebbe importante lavorare fin da subito su alcuni movimenti. Soprattutto in difesa, servono almeno due titolari”.

