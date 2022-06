CdS | Lazio, jolly Bourigeaud se parte Luis Alberto

In attesa che decolli ufficialmente la campagna acquisti della Lazio, la società biancoceleste ha dei nomi in caldo utili nel caso in cui servisse sostituire dei big del centrocampo. Tra questi profili c’è ancher Ilic del Verona ma, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Bourigeaud resta la prima scelta in caso dovesse salutare Luis Alberto. Il francese del Rennes è in scadenza nel 2023 con il suo club che lo spinge al fine di farlo rinnovare, ma lui sta prendendo tempo; per il club laziale sarebbe il primo giocatore su cui puntare qualora dovesse andarsene il Mago.

