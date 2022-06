Il Messaggero | Lazio, l’aquila stilizzata del -9 e non solo: grande attesa per le maglie Mizuno

I giocatori biancocelesti sono in vacanza, sparsi in giro per il mondo. Da Formentera alla Sardegna, evidenzia La Repubblica, dalle Hawaii a Ibiza. Mister Sarri che attende novità in barca in Toscana. Reina si sta godendo i paesaggi spagnoli, Pedro è volato alle Hawaii come il suo connazionale Patric, mentre Immobile ha scelto la Sardegna insieme alla sua famiglia. Zaccagni è in barca tra Ibiza e Formentera, dove ha festeggiato il suo 27esimo compleanno. Qualcuno che non riesce a staccare la spina è Milinkovic che si tiene aggiornato sui movimenti del club e sulle voci che lo riguardano. Il suo futuro agita i tifosi della Lazio che temono di perdere il Sergente nelle prossime settimane. Sergej ha scelto la Turchia, Bodrum per ricaricare le pile. Momenti di relax prima del ritiro ad Auronzo che scatterà il 6 luglio. Nel frattempo la dirigenza laziale sta lavorando contro il tempo sia per azzerare l’indice di liquidità, sia sul fronte mercato. Il nuovo acquisto Marcos Antonio sbarcherà a Roma domani mattina e svolgerà le visite mediche. Una possibile cessione è quella di Acerbi che ha chiesto di andar via; piace al Milan campione d’Italia e all’Inter dove ritroverebbe Inzaghi. Luis Alberto durante le sue vacanze spagnole sta cercando di risolvere i suoi problemi pubalgici con allenamenti personalizzati e terapie specifiche. Perchè è tempo di vacanze si ma il 6 luglio si avvicina. E Sarri è li che aspetta la squadra con il fischietto in bocca, come in questi caldi giorni fanno i bagnini sul bagnoasciuga.

