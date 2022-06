Tanti auguri a Felipe Anderson per il suo matrimonio

AGGIORNAMENTO – Il primo acquisto della Lazio per la stagione 2022/2023 è arrivato al Centro Sportivo di Formello: Marcos Antonio, attraverso una Stories sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha pubblicato uno scatto fatto all’aquila Olympia durante la visita del Training Center biancoceleste.

Quest’oggi Marcos Antonio è arrivato all’aeroporto di Fiumicino alle 7: la sua avventura in biancoceleste è ufficialmente iniziata. Le visite di idoneità le svolgerà domani in Paideia, mentre quest’oggi effettuerà la prima visita al centro sportivo di Formello. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione il nuovo centrocampista biancoceleste arriverà al centro alle ore 14 per il primo giro all’interno della struttura in cui si allenerà nei prossimi mesi.

Alle 14 prima visita di Marcos Antonio al Training Center di Formello@laziopress #lazio #laziopress #sslazio

— Patrizio Pasqualini (@pasqualinipatri) June 20, 2022

