Vavro, il giocatore aspetta il Copenaghen ma nel frattempo torna in campo – FOTO

Il giocatore Denis Vavro è in attesa di capire dove giocherà in futuro. Il difensore non ha il desiderio di tornare alla Lazio e lo ha sottolineato fino all’ultimo. Il club laziale non è intenzionato ad ostacolare i suoi desideri, sta trattando con la società danese per cercare di trovare un patto per mettere fine alla storia. Il prestito del calciatore è in scadenza il 30 giugno e fino ad allora rimarrà in Danimarca. In questo lasso di tempo, lo svolacco non riposerà in quanto prenderà parte alla preparazione degli scandinavi. Ecco le foto pubblicate sul profilo ufficiale Instagram della società.

