Dal 23 giugno il via alla Campagna abbonamenti 2022/2023 “Avanti insieme!”: tutte le informazioni | FOTO

Attraverso il proprio sito ufficiale www.sslazio.it, la Lazio ha diffuso tutte le informazioni utili per la Campagna Abbonamenti “Avanti insieme”.

La Campagna Abbonamenti 22/23 avrà inizio il 23 giugno alle ore 10:00. Fino al 20 luglio alle ore 19:00, gli abbonati alla stagione 19/20 potranno rinnovare l’abbonamento, esercitando il diritto di prelazione sul proprio posto o sceglierne uno nuovo. Contestualmente sarà possibile acquistare l’abbonamento sui posti non soggetti a prelazione. Terminato il periodo di prelazione, la vendita riprenderà il 21 luglio alle ore 10:00 e avrà termine il 10 agosto alle ore 19:00. La Campagna Abbonamenti comprende le 19 gare interne di Campionato e la prima partita casalinga di Coppa Italia.

Oltre a garantire un risparmio evidente a chi deciderà di aderire alla Campagna Abbonamenti 22/23, la S.S. Lazio metterà a disposizione dei tifosi biancocelesti alcuni servizi aggiuntivi, a partire dalla personalizzazione gratuita della nuova maglia per gli abbonati che decideranno di acquistarla, fin dal mese di luglio, presso i Lazio Style 1900.

Le attività previste per gli abbonati

Tutti coloro che sottoscriveranno gli abbonamenti alla stagione 2022/23 potranno avere gratuitamente la personalizzazione della maglia che acquisteranno presso i Lazio Style 1900 a partire dal prossimo luglio.

Tutti coloro che acquisteranno l’abbonamento di tribuna d’Onore avranno la possibilità, in occasione di una partita dedicata, di assistere al riscaldamento della prima squadra a bordo campo.

Tutti coloro che acquisteranno l’abbonamento di tribuna Monte Mario potranno acquistare la maglia autografata del campione preferito, con soli 94€ aggiuntivi acquistando la tariffa Monte Mario Plus Maglia che sarà consegnata a settembre.

Tutti coloro che acquisteranno l’abbonamento di tribuna Monte Mario avranno la possibilità di prenotare, nel corso della stagione, il pranzo o la cena presso il Ristorante della Sala Gold a 20 euro per il menu adulto e 10 euro menu bambino.

Tutti coloro che acquisteranno l’abbonamento di tribuna Tevere Top, dalla prima partita casalinga di campionato, potranno effettuare gratuitamente la foto con Olympia in un’area dedicata, sita in Tevere.

Tutti coloro che acquisteranno l’abbonamento di tribuna Tevere Laterale (Nord e Sud), riceveranno in omaggio una t-shirt per colorare di biancoceleste la propria tribuna.

Tutti coloro che acquisteranno l’abbonamento tribuna d’Onore, Monte Mario e Tevere Top potranno usufruire di promozioni speciali presso la SPA ed il Fitness Center del Rome Cavalieri Hilton.

MODALITA’ DI ABBONAMENTO

Prelazione Vecchi Abbonati

Prelazione sul posto per gli abbonati alla stagione 2019/20 con il vecchio titolo caricato sulla MILLENOVECENTO.

Gli abbonati potranno rinnovare il proprio abbonamento inserendo il proprio codice della tessera

# sul portale Sslazio.vivaticket.it (stampando il segnaposto su un foglio A4)

# presso i punti vendita Vivaticket (ricevendo il segnaposto su biglietto termico)

No Lazio Style 1900

Prelazione sul posto per gli abbonati alla stagione 2019/20 con il vecchio titolo caricato sulla MILLENOVECENTO. Tipologia RIDOTTO + ACCOMPAGNATORE

Gli abbonati a tariffa ridotta Provincia in Tribuna, Invalido al 100% e Disabile, insieme ad eventuali familiari, potranno rinnovare il proprio abbonamento:

# presso i Lazio Style 1900 Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda che, per ristrutturazione, resteranno chiusi dal 26 giugno al 3 luglio compreso.

Prelazione sul posto per abbonati alla stagione 2019/20 con il titolo tradizionale in possesso del codice di abbonamento

Gli abbonati, recuperando il vecchio codice posizionato sulla vecchia tessera, potranno rinnovare il proprio abbonamento:

# sul portale Sslazio.vivaticket.it (stampando l’abbonamento su un foglio A4)

# presso i punti vendita Vivaticket (ricevendo l’abbonamento su biglietto termico)

No Lazio Style 1900

NB: Coloro i quali non riusciranno a recuperare il vecchio codice di abbonamento potranno scrivere alla mail info.biglietteria@sslazio.it, inserendo i propri dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, e riceveranno il codice di abbonamento.

A partire da settembre, notizia che sarà ufficializzata con una comunicazione ad hoc, i tifosi potranno recarsi presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda, per trasferire l’abbonamento sulla nuova EAGLE CARD.

Prelazione sul posto per abbonati alla stagione 2019/20 con il titolo tradizionale in possesso dei codice di abbonamento. Tipologia RIDOTTO + ACCOMPAGNATORE

Gli abbonati a tariffa ridotta Provincia in Tribuna, Invalido al 100% e Disabile, insieme ad eventuali familiari, potranno rinnovare il proprio abbonamento:

# presso i Lazio Style 1900 Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda che resteranno chiusi dal 26 giugno al 3 luglio compreso.

NB: Anche in questo caso, coloro i quali non riusciranno a recuperare il vecchio codice di abbonamento potranno scrivere alla mail info.biglietteria@sslazio.it, inserendo i propri dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, e riceveranno il codice di abbonamento.

B) Nuovi Abbonati

In possesso della MILLENOVECENTO

Gli abbonati potranno sottoscrivere il proprio abbonamento inserendo il proprio codice della tessera.

# sul portale Sslazio.vivaticket.it (stampando il segnaposto su un foglio A4)

# presso i punti vendita Vivaticket (ricevendo il segnaposto su biglietto termico)

No Lazio Style 1900

In possesso della MILLENOVECENTO. Tipologia RIDOTTO + ACCOMPAGNATORE

Gli abbonati a tariffa ridotta Provincia in Tribuna, Invalido al 100%, insieme ad eventuali familiari, dovranno recuperare il vecchio codice posizionato sulla vecchia tessera e potranno rinnovare il proprio abbonamento:

# presso i Lazio Style 1900 Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda che resteranno chiusi dal 26 giugno al 3 luglio compreso.

Non in possesso della MILLENOVECENTO

Gli abbonati potranno sottoscrivere il proprio abbonamento:

# sul portale Sslazio.vivaticket.it (stampando l’abbonamento su un foglio A4)

# presso i punti vendita Vivaticket (ricevendo l’abbonamento su biglietto termico)

No Lazio Style 1900

A partire da settembre, dal momento in cui sarà ufficializzato con una comunicazione ad hoc, i tifosi potranno recarsi presso i Lazio Style 1900 di via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda, per il trasferire l’abbonamento sulla nuova EAGLE CARD.

Non possesso della MILLENOVECENTO – Tipologia RIDOTTO + ACCOMPAGNATORE

Gli abbonati a tariffa ridotta Provincia in Tribuna, Invalido al 100%, insieme ad eventuali familiari, dovranno recuperare il vecchio codice posizionato sulla vecchia tessera e potranno rinnovare il proprio abbonamento:

#presso i Lazio Style 1900 Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda che resteranno chiusi dal 26 giugno al 3 luglio compreso.

I PREZZI

I prezzi sono comprensivi della prima partita casalinga di Coppa Italia

IMPORTANTE

La S.S. Lazio rende noto che è in corso una ristrutturazione della tribuna Tevere ed in particolare i settori 30 BD lato “S”, 30 BS, 34 BD,34 BS e 37 BD lato “D” che subiranno alcune modifiche. I tifosi abbonati in quella zona saranno contattati dalla Società in modo da trovare una collocazione idonea sulla campagna rinnovi.

Si ricorda che gli abbonamenti a tariffa ridotta non possono essere soggetti al cambio nominativo.

LE TARIFFE RIDOTTE

In occasione della Campagna abbonamenti, la S.S. Lazio ha ideato le seguenti tariffe ridotte. Per questa tipologia di tariffa non sarà possibile effettuare il cambio nominativo.

Le tariffe ridotte Under 16, Donna, Over 65 e Aquilotto sono acquistabili sia online che presso i punti vendita Vivaticket.

Le tariffe ridotte Provincia in Tribuna, Invalido 100% e Disabile sono acquistabili esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di via Calderini, Parco Leonardo, RomaEst e via di Propaganda dove, oltre al ridotto, si potrà sottoscrivere anche l’abbonamento per l’accompagnatore.

UNDER 16

La tariffa U.16 è riservata ai nati a partire dal 1 gennaio 2006 ed è disponibile per tutti settori.

DONNA

La tariffa Donna è riservata alle persone di sesso femminile ed è disponibile per tutti i settori fatta eccezione per la tribuna d’Onore.

OVER 65

La tariffa Over 65 è riservata prima del 1 gennaio 1957 ed è disponibile solo per i settori Tribuna Tevere, Tribuna Tevere Top e Tribuna Monte Mario.

AQUILOTTO

La tariffa Aquilotto è riservata ai nati a partire dal 1 gennaio 2008. Questa tipologia di abbonamento è valida per 16 partite (compresa la prima di Coppa Italia) con possibilità di prelazione per le 4 partite Top (contro Juventus, Inter, Roma e Milan). La tariffa Aquilotto per la tribuna Tevere Top deve essere venduto necessariamente abbinato ad un abbonamento adulto.

PROVINCIA IN TRIBUNA

La tariffa Provincia in Tribuna è riservata ai residenti fuori dalla provincia di Roma ed è disponibile solo per i seguenti settori: Tribuna Tevere, Tribuna Tevere Top e Tribuna Monte Mario.

INVALIDI 100%

La tariffa Invalidi 100% è riservata a tutti coloro che hanno un certificato che dimostri un’invalidità al 100%. La stessa tariffa è valida anche all’accompagnatore. La tariffa è disponibile per tutti i settori fatta eccezione per la tribuna d’Onore.

DISABILI CON ACCOMPAGNATORE

La tariffa disabili su sedia a rotelle avrà l’accesso gratuito in tribuna Tevere Disabili insieme all’accompagnatore che pagherà 220€.

LE TESSERE

S.S. LAZIO MILLENOVECENTO

La MILLENOVECENTO, che ha validità di 5 anni, è acquistabile presso i Lazio Style abilitati ed in modalità online sul portale web sslazio.vivaticket.it. Contiene le informazioni personali, è con foto tessera obbligatoria ed è necessaria per andare in trasferta qualora ci fossero restrizioni sulla vendita da parte dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive.

Con la MILLENOVECENTO si potranno sottoscrivere gli abbonamenti Intero, Under 16, Donna, Over 65 e Aquilotto sia online sslazio.vivaticket.it che presso i punti vendita Vivaticket mentre gli abbonamenti Provincia in Tribuna, , Invalido 100% e Disabile, contestualmente all’accompagnatore, potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i Lazio Style 1900.

S.S. LAZIO EAGLE CARD

La EAGLE CARD, che ha validità di 10 anni, è acquistabile presso i Lazio Style abilitati ed in modalità online sul portale web sslazio.vivaticket.it. Contiene le informazioni personali, ma non ha la foto tessera e non è utilizzabile per le trasferte.

Con la EAGLE CARD, si potranno sottoscrivere gli abbonamenti Intero, Under 16, Donna, Over 65 e Aquilotto, sia online (INSERISCI LINK) che presso i punti vendita Vivaticket mentre gli abbonamenti Provincia in Tribuna, Invalido 100% e Disabile, contestualmente all’accompagnatore, potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i Lazio Style 1900

ALTRE INFORMAZIONI

VOUCHER

Tutti gli abbonati in possesso del voucher richiesto al termine della stagione 2019/20 potranno utilizzarlo per il valore intero o residuo per l’acquisto in modalità online dell’abbonamento, inserendo il codice del voucher al momento del pagamento.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: