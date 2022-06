Bianco su Marcos Antonio: “Sarri e il suo staff si divertiranno”

Oggi all’evento di Uniforme e Casacche era presente anche Claudio Lotito. Come riportato nel video pubblicato Il Messaggero, il presidente della Lazio ha dichiarato in merito all’acquisto di Carnesecchi e Romagnoli: “Come presidente della Lazio era un mio dovere essere presente, perchè la Lazio rappresenta la storia di tanti anni di passione di tutti i tifosi dal 1900. La mia presenza era un atto dovuto, ma è stato anche un orgoglio rappresentare questi colori in un sistema militare che è stato il vanto della nazione. Sono diciannove anni che sono qui, mi rende orgoglioso la certezza che questa è una società stabile e proiettata nel futuro, con una logica di crescita e guardando al passato che serve per l’esperienza. Il futuro sarà proiettato in una logica di competizione e per un ruolo importante nel calcio europeo. L’obiettivo per la prossima stagione? E’ fare meglio, i risultati non si annunciano. Sul mercato non si fanno regali, ma si organizza una squadra che sia più competitiva di quella dello scorso anno. Abbiamo avuto un periodo di assestamento, con una nuova guida tecnica e un assetto tattico diverso: oggi stiamo costruendo una squadra all’insegna del nuovo assetto tattico, con la possibilità di competere alla pari con tutti“.

