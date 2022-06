Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Italiano

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale acffiorentina.com, la Fiorentina ha annunciato il rinnovo del contratto del tecnico ex Spezia Vincenzo Italiano, che è riuscito al primo anno a riportare i toscani in Europa dopo diversi anni di assenza. Ecco la nota della società:

“ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto dell’allenatore Vincenzo Italiano e del suo staff fino alla stagione 2023-24, con opzione a favore del Club per la Stagione 2024-25. La società viola, che già era legata al tecnico siciliano da un contratto anche per la prossima stagione, ha scelto, insieme al Mister, di rafforzare il rapporto in essere con un accordo su un ulteriore anno e con un miglioramento delle condizioni economiche, con l’intenzione di identificare un percorso di crescita sulle basi della buona stagione appena conclusa.

Vincenzo Italiano, arrivato nel giugno scorso a Firenze, nella scorsa stagione ha guidato la squadra viola fino alle semifinali di Coppa Italia e al settimo posto finale in Campionato con conseguente qualificazione alla Conference League. Il Presidente Commisso e tutta la Società viola si complimentano con Italiano e i suoi collaboratori per l’accordo raggiunto augurandosi un futuro di successi e soddisfazioni per la Fiorentina e i suoi tifosi“.

