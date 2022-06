La Serie A tesse le lodi di Re Ciro Immobile – FOTO

Anche il prossimo anno la Lazio giocherà in Europa League per cercare di andare più avanti possibile e di fare meglio di quanto fatto in questa stagione in cui i biancocelesti sono usciti per un soffio contro il Porto. Proprio per questo la competizione europea, tramite i propri canali social, ha dato il benvenuto al nuovo acquisto biancoceleste Marcos Antonio: “Il nuovo acquisto della Lazio Marcos Antonio” con tanto di foto del brasiliano a Formello.

