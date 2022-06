La Repubblica| Lazio al Flaminio. Incontro segreto tra Lotito e Gualtieri: “Stadio all’inglese”

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito ha preso parte ieri a Uniforme e Casacche, la mostra organizzata dall’Esercito Italiano e dal Lazio Museum.

A proposito dell’epilogo tra Federcalcio e Lega di A, ha dichiarato: “Come vedete vinco sempre“.

Dopo un breve tour, il presidente biancoceleste ha detto: «Era mio dovere essere presente, la Lazio rappresenta la storia di tanti anni di passione dei propri tifosi. Dal 1900 siamo la prima squadra della Capitale, abbiamo dato un tributo di sangue nelle varie situazioni belliche. E’ un atto dovuto essere qui da presidente, un piacere e un orgoglio poter rappresentare questi colori all’interno di un sistema militare, vanto della nostra Nazione, nel quale i nostri campioni hanno dato un forte tributo».

Ammirando le maglie storiche della Lazio, anche quelle dal 2004 ai giorni nostri, si è lasciato scappare un’esclamazione interrogativa: «Quante ne ho fatte?». E poi si è sciolto in questo commento: «Sono 18 anni che faccio il presidente. Cosa mi rende orgoglioso? La certezza che questa è una società stabile, che non ha nessun problema, che è proiettata nel futuro, con una logica di crescita. Non guardiamo al passato, serve farlo solo come esperienza per evitare di commettere situazioni che possono non essere apprezzate».

Concludendo, sulla nuova Lazio ha dichiarato: «Il futuro è proiettato in una logica di competizione, per assurgere ad un ruolo importante nel calcio europeo. L’obiettivo per il prossimo anno? E’ fare sempre meglio, non si fanno previsioni, i risultati si cercano, non si annunciano. Non si fanno regali, si organizza una squadra che sia più competitiva dello scorso anno. Abbiamo avuto un periodo di assestamento dopo l’arrivo della nuova guida tecnica. Stiamo costruendo una squadra all’insegna del nuovo assetto tattico e con la possibilità di poter competere alla pari con tutti».

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: