Pazzini sulla Lazio: “Sarri ha sempre sottolineato la differenza tra le partite normali e quelle dopo l’impegno europeo”

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha ricevuto quest’oggi il Leone D’Oro per meriti sportivi. Dopo il ritiro del premio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ricevere questo premio per me è una soddisfazione enorme. Inoltre devo ammettere che, quando mi è arrivata l’e-mail, sono rimasto stupito. Mi sono emozionato quando ho ricevuto la telefonata. Insomma, è un motivo di grande soddisfazione per me e per la mia famiglia. Il nostro obiettivo ora è quello di crescere. Abbiamo iniziato un percorso bellissimo con il mister e con il suo staff. L’anno scorso abbiamo chiuso bene e io ho vinto ancora la classifica cannonieri. Record? Un qualcosa di bello per me. Io devo dire la verità ora non ci penso un granché. Sono concentrato sui prossimi obiettivi. Poi quando un giorno smetterò di giocare probabilmente mi renderò conto di quello che ho fatto“ ha detto rispondendo ai cronisti presenti.

