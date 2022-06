CdS | Il ruggito di Ciro: “In Champions con le mie reti”

In attesa della risposta dell’Atalanta per Carnesecchi, che la Lazio vuole a tutti i costi visto il rilancio dell’offerta (15 milioni garantiti), a Formello il ds Tare lavora molto sulle cessioni. Alcune infatti sono ritenute necessarie per poter sbloccare delle entrate, come la situazione Acerbi-Romagnoli. I due sono legati, soprattutto per una questione d’ingaggio: appena uscirà il 34enne centrale mancino, a Formello arriverà il 27enne, anch’esso centrale mancino, in scadenza con il Milan. E proprio dai rossoneri potrebbe arrivare un aiuto alla manovra biancoceleste, perché Pioli è molto interessato ad Acerbi e avrebbe avallato l’acquisto: affidabilità e sicurezza low cost. Ieri i due si sarebbero anche incontrati, casualmente, sulle spiagge di Forte dei Marmi.

Rimanendo concentrati sulla difesa – senza parlare di Escalante e Muriqi, altri due esuberi con la valigia in mano – Tare attende la fumata bianca con il Copenaghen per Vavro. Il difensore slovacco ha ritrovato il campo e la felicità in Danimarca, vincendo anche il campionato. Non tornerà più alla Lazio e già si sta allenando con il Copenaghen per la prossima stagione. Alla società biancoceleste andranno poco più di 4 milioni, meno rispetto alla cifra pattuita inizialmente per il suo riscatto (7-8 milioni).

Tuttomercatoweb.com

