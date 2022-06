CdS| Lotito ora batti un colpo

Mai come quest’anno la Lazio ha iniziato la programmazione del proprio mercato già settimane prima dell’inizio effettivo del calciomercato. Un evento inusuale, considerando gli standard di Lotito e Tare. La volontà del tecnico di partire dal ritiro già con i nuovi tasselli per farsi trovare pronti quanto prima aveva spinto la società stessa a fare delle valutazioni e a trovare i tasselli giusti: Carnesecchi in porta, due centrali come Casale e Romagnoli, un giovane per sostituire Leiva, come Marcos Antonio, e un vice Immobile alla Caputo.

Eppure dopo settimane di voci, sembra ancora tutto fermo ad eccezione del vertice basso proveniente dallo Shaktar Donetsk. Sarri è in vacanza in toscana e ancora non ha mosso ciglio, ma la società sa che ha bisogno sin da subito di almeno 4 elementi per iniziare a lavorare al meglio con la nuova rosa, considerando i problemi che ci sono stati la scorsa stagione e il fatto che bisogna continuare un percorso.

Il Corriere dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: