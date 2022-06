CALCIOMERCATO LIVE | Lecce, ufficiale Frabotta in prestito dalla Juventus. Ranocchia è un nuovo difensore del Monza

Atalanta-Carnesecchi-Lazio: un intreccio ancora difficile da sciogliere. Per il club biancoceleste il portiere U21 è fondamentale, ma sarà disponibile soltanto dall’autunno dopo essersi ripreso dall’infortunio alla spalla. La Lazio, infatti, oltre a chiudere per lui potrebbe assicurarsi anche un altro portiere che si alterni con Reina nella prima parte del campionato. La trattativa va sbloccata e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la chiave potrebbe essere Manuel Lazzari. A Sarri non farebbe sicuramente piacere, visto come hanno lavorato quest’anno e come lo ha trasformato da esterno “alto” (come lavorerebbe con Gasperini) in laterale in una difesa a quattro. Con le possibili cessioni di Hateboer e Maehle, l’Atalanta dovrebbe rifare le fasce e Lazzari è uno dei candidati, oltre a Nuno Tavares e/o Andrea Cambiaso. Lazzari è il più esperto e già collaudato, tutto dipenderà dalla valutazione che la Lazio fa del suo terzino.

