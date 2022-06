Gregucci: “Marcos Antonio mi sembra un giocatore tecnicamente valido, è un buon colpo”. Sul calciomercato italiano…

L’ex calciatore della Lazio Angelo Adamo Gregucci, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di TMW Radio, per parlare della situazione legata al calciomercato dei biancocelesti e non solo. Di seguito le sue parole:

Marcos Antonio: “Mi sembra un giocatore tecnicamente valido, è un buon colpo”

Milinkovic Savic: “Mi chiedo però come sia possibile che per Milinkovic-Savic che è un giocatore importantissimo, non sia arrivata un’offerta adeguata. E’ un giocatore che vale tanto, sposta gli equilibri ed ha un profilo internazionale. Si è parlato di un valore di 70-75 milioni poi bisogna vedere le intenzioni di Lotito sulla cifra”.

Acerbi: “Stiamo parlando di un giocatore che ha ancora due anni di contratto con la Lazio, a determinante cifre. E non credo che i biancocelesti se ne possano privare senza un’offerta consistente. E’ un difensore tra i più affidabili a livello nazionale e l’interesse di Milan e Inter lo testimonia. Sostituire Acerbi sarà dura per la Lazio. E poi i difensori, ripeto, costano tanto, vedi Botman che è sfumato per il Milan. Il Lille del resto è diventato nel corso del tempo una bottega molto cara.

… e sul calciomercato italiano: “Quello che mi chiedo in generale è perché da noi arrivano sempre meno giocatori dal Sudamerica. E’ vero, non siamo più il campionato di Maradona ma servirebbero le idee. Forse si guarda troppo Wyscout, o forse il nostro campionato non è più appetibile. Oppure non siamo più attenti osservatori e ci stanno rubando la merenda. Faccio un esempio: Luis Diaz preso dal Porto e poi rivenduto a quasi 80 milioni al Liverpool doveva essere un’operazione nostra. Ripeto, servono le idee“.