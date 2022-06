Calciomercato, dalla Spagna: “Lazio interessata a Riqui Puig”

Il centrocampista del Barcellona Riqui Puig è in uscita dal club blaugrana e, secondo quanto riportato da sport.es, la Lazio sembra voglia approfittarne per portarlo a Roma. L’interesse per il gioiellino spagnolo è nato nelle ultime ore e ora c’è anche l’ok di mister Sarri. Oltre alla Lazio, però, c’è anche il Valencia, anche se i biancocelesti sembrano avere la priorità: il club di Lotito, infatti, ha la possibilità di pagare il cartellino, al contrario degli spagnoli che hanno superato di gran lunga il limite di stipendi e per ora non può ingaggiare altri giocatori.

Sempre da sport.es si apprende che la Lazio aveva sondato il terreno anche per Denis Suarez del Celta Vigo, ma l’opzione Riqui Puig sembra più facile da gestire.

