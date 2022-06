Monza, Galliani sulla trattativa per Casale: “E’ saltata”

Adriano Galliani, ad del Monza, ai microfoni di Sportitalia parlando del mercato del club e di un giocatore accostato anche alla Lazio ha confermato la fine di una trattativa: “Casale è saltato ieri sera. Sensi farà le visite mediche venerdì e se le supererà sarà un nuovo giocatore del Monza. Se può arrivare Petagna? Non lo so, vorrei saperlo anche io“. Le visite mediche per Casale erano in programma stamattina, visto che con l’Hellas si era giunto ad un accordo: il giocatore però ha preferito non accettare la proposta, restando in attesa di altre opportunità.

