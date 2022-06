Serie A, svelate date e orari delle prime due giornate della stagione 2022/2023: ecco quando giocherà la Lazio – FOTO

Intervenuto ai microfoni d “The Transfer Window”, il difensore Denis Vavro ha parlato del suo futuro. Il difensore della Lazio ha passato gli ultimi sei mesi in presto alla sua ex squadra, il Copenaghen, ed è pronto a dire definitivamente addio al club biancoceleste. La Società danese è infatti pronta ad acquistarlo a titolo definitivo per una cifra di 4,5 milioni.

Queste le parole di Vavro:

“Io sono positivo. Sono positivo ogni giorno, penso che diventerò un giocatore del Copenaghen molto presto. Penso che il trasferimento avverrà questa settimana. Forse Venerdì o Sabato, insomma è questione di ore. Adesso sto tornando a casa. Sono all’aeroporto. Sto volando per tornare in Slovacchia. Cosa manca per chiudere? Non lo so. Queste sono domande che devi porre al mio agente”.

