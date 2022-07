Denis Vavro si scusa dopo l’uscita infelice di ieri: “La Lazio è un club troppo grande per un giocatore come me”

Come riportato da Sportmediaset, è arrivata la multa per il Milan e per 4 suoi giocatori a causa dei cori contro l’Inter durante la festa per lo Scudetto di poco più di un mese fa. Per la precisione, “Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali, sono stati sanzionati per la violazione dell’art.4, comma 1, del codice di giustizia sportiva”: Krunic è stato sanzionato con un’ammenda di 5000 euro, gli altri con una di 4000. Il club, invece, dovrà versare 12mila euro per responsabilità oggettiva.

Nello specifico, Theo Hernandez è stato punito per avere ““a bordo di un pullman scoperto, reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti, anche mediante l’ausilio di un microfono atto ad amplificarne la voce, un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C. Internazionale e dei suoi tifosi” e per aver esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso il club nerazzurro.”

Krunic e Maignan sono stati sanzionati per motivazioni simili, invece Tonali per aver “indossato una maglietta avente sovrimpressa in bella mostra una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale” sempre nei confronti dell’Inter.”

