Lutto per Mauro Zarate: è venuto a mancare papà Rolando

La bomba è arrivata nel pomeriggio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Reina avrebbe rescisso il contratto con la Lazio e, come confermato anche da Alfredo Pedullà, è molto vicino al ritorno al Villarreal. Adesso la Lazio si trova praticamente senza portieri, considerando anche che da oggi Strakosha è ufficialmente svincolato. Sempre come riferito da Pedullà su Twitter, la trattativa per Carnesecchi è bloccata per le richieste dell’Atalanta e quindi la Lazio sta contattando l’Empoli per chiudere per Vicario. Visto anche l’addio di Reina, servirà in ogni caso un altro portiere e potrebbe essere Sergio Rico.

Secondo quanto appena riportato anche da Nicolò Schira, la Lazio ha offerto 12 milioni all’Empoli per Vicario, con cui ha raggiunto un accordo fino al 2027. Il Cagliari incasserà il 10% di una futura rivendita.

#Lazio have offered €12M to #Empoli to sign Guglielmo #Vicario, who has reached an agreement in principle for a contract until 2027. #Cagliari will have the 10% on the future sale. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 1, 2022

