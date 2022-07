UFFICIALE | Marcos Antonio è un nuovo calciatore biancoceleste – VIDEO

Jovane Cabral saluta il mondo Lazio. L’attaccante capoverdiano è arrivato nel gennaio 2022 in biancoceleste dallo Sporting Lisbona con la formula del prestito con diritto di riscatto. Riscatto non esercitato dal club biancoceleste, con il calciatore classe ’98 rientrato allo Sporting. Attraverso un’intervista riportata da JN, Cabral ha parlato della sua esperienza alla Lazio: “Ho un contratto con lo Sporting, ci vediamo presto. Qualunque cosa voglia fare il club lo farò. Sempre con l’obiettivo in testa di essere un giocatore ogni giorno più professionale. L’importante è crescere ogni stagione. Alla Lazio è stata un’esperienza molto bella. Non sempre impari giocando 90 minuti. Sono stato solo un’opzione dell’allenatore ed ho rispettato questa scelta, continuando a lavorare come ho sempre fatto. Non credo che nessuno abbia niente di negativo da dire sul mio comportamento, sia in allenamento che in partita”.

