GdS | Scambio col Siviglia: arriva Oliver Torres, parte Luis Alberto e Vicario tra i pali

Luis Alberto tornerà al Siviglia. In cambio, anziché i 25-30 milioni chiesti inizialmente, la Lazio avrà lo spagnolo Oliver Torres, centrocampista che gioca sia da centrale che da mezzala. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la sfida italiana attira Oliver Torres. Anche perché nell’ultima annata per lui gli spazi nel Siviglia non sono stati molti. Per uno spagnolo che arriva, ce ne sono due che partono. Oltre a Luis Alberto, infatti, è ai saluti pure Pepe Reina. Il portiere ha deciso di rinunciare all’opzione in suo favore di rinnovo contrattuale per un altro anno con la Lazio e si è accordato con il Villarreal. La società laziale deve quindi ora trovare non solo un nuovo portiere titolare, ma anche un altro vice. Per il “primo” nelle ultime ore c’è stato il sorpasso di Vicario su Carnesecchi. Il no dell’Atalanta all’ultima proposta laziale per il capitano della Nazionale under 21 (12 milioni più bonus contro una richiesta di 18) ha spinto i biancocelesti a virare sulla sua alternativa, l’empolese Vicario. Ieri Tare ne ha parlato con il presidente dei toscani Corsi. La proposta laziale, bonus compresi, è di 12 milioni. La sensazione è che l’affare possa andare in porto velocemente. La società biancoceleste ha però bisogno anche di un secondo portiere e per ora è uscito il nome del doriano Falcone.

