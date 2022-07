Auronzo 2022, ecco quali ragazzi della Primavera partiranno in ritiro con la Lazio

Ci si appresta all’inizio della preparazione per la stagione che verrà in casa Lazio. Quest’oggi sono iniziate le visite mediche di idoneità per i calciatori, che a mano a mano si stanno presentando in Paideia tra la giornata odierna e quella di domani. Il 5 luglio ci sarà la partenza per il ritiro nella consueta località di Auronzo di Cadore, che anche quest’anno accoglierà i biancocelesti per la fase preparatoria del campionato. Al ritiro saranno tutti presenti, dai giocatori della passata stagione ai rientranti dai vari prestiti fino ai nuovi acquisti e ai ragazzi della Primavera. Quest’ultimi, saranno ben 7, 8 se si conta anche il portiere Alia: il portiere Alessio Furlanetto, il difensore Fabio Ruggeri, i due centrali Enzo Adeagbo e Valerio Marinacci, il terzino Floriani Mussolini, e i due centrocampisti Larsson Coulibaly e Marco Bertini. Questi i nomi scelti da Sarri del vivaio della Lazio, che il tecnico porterà e valerà durante il ritiro di Auronzo.

