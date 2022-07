GdS| Tre colpi in arrivo per Sarri, c’è il sì di Romagnoli

La Lazio stringe i tempi per regalare a Sarri una rosa il più vicina possibile a quella definitiva, in tempo per il ritiro di Auronzo di Cadore che scatta mercoledì (ma la squadra si trasferirà in Veneto già domani sera). Il primo ad arrivare sarà, salvo colpi di scena, Alessio Romagnoli. La trattativa ha avuto un’accelerata decisiva nelle ultime ore ed è stato trovato un accordo a cui ora manca solo la firma. Ci sarebbe stato un contatto diretto anche tra il giocatore e il presidente Lotito per sbloccare la situazione. La Lazio ha alzato l’ultima offerta, portandola a circa 3 milioni di euro l’anno più bonus, dall’entourage del giocatore è arrivato il sì alla proposta. Una cifra decisamente inferiore a quella proposta dal Fulham (4 milioni netti per quattro anni), ma per Romagnoli l’opzione Lazio è evidentemente più allettante perché gli consente di restare in Italia e di giocare per la squadra di cui è sempre stato tifoso. I tifosi sperano che Romagnoli possa essere presentato già questa sera a Piazza del Popolo, in occasione dell’evento per svelare le maglie della nuova stagione. L’accordo avrà durata quinquennale e prevede un’opzione per il sesto anno e un inserimento nei quadri societari a fine carriera. Per il ruolo di portiere, in pole position c’è sempre Guglielmo Vicario, per il quale c’è un’ipotesi di accordo (13 milioni, bonus compresi), oltre alla piena intesa col giocatore. La Lazio si è però presa ancora qualche ora di riflessione per valutare le alternative. Una, in particolare, quella relativa a Marco Carnesecchi, che a lungo è stato l’obiettivo prioritario. Ma, viste le distanze con l’Atalanta (sempre ferma sulla richiesta di 18 milioni), è difficile che questa strada possa riaprirsi. Il club romano dovrà poi acquistare un secondo portiere (Maximiano, Terracciano, Falcone e Berardi), ma la scelta sarà fatta più avanti. Un’altra trattativa in dirittura d’arrivo è quella relativa a Nicolò Casale, che dovrebbe costituire con Romagnoli la nuova coppia di centrali difensivi. Dopo la felice conclusione dell’affare Cancellieri, i canali tra Lotito e il presidente del Verona Setti sono rimasti aperti. In ballo, oltre a Casale, c’è anche il centrocampista Ilic. Su quest’ultimo, però, la Lazio si muoverà solo in caso di partenza di Luis Alberto (per il quale c’è sempre il pressing del Siviglia, che offre in cambio Oliver Torres e soldi). Casale può invece arrivare subito. Il club veneto direbbe sì ad una proposta da 8 milioni più bonus. Per il ruolo c’è un’alternativa più economica, che porta in Spagna, a Mario Gila, difensore del Real Madrid: costa 5 milioni. Una decisione sarà presa nelle prossime ore. Stefano Cieri/Gazzetta dello Sport