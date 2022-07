Gianluca Pavanello, CEO di Macron: “Il rapporto con la Lazio è rimasto ottimo”

La Lazio e PlanetPay365 hanno avviato una collaborazione aprendo ieri a 11 bambini dell’associazione benefica di Suor Paola il summer camp. Di seguito il comunicato

“Roma, 4 luglio 2022 – Gioco, divertimento e amicizia in una vacanza estiva molto speciale. Ha preso il via ieri la tappa del Summer Camp della S.S. Lazio a Tagliacozzo (AQ), alla quale, fino a sabato 9 luglio, parteciperanno 11 bambini tra gli 8 e i 13 anni provenienti dalle case famiglia della onlus So.Spe di Suor Paola. Un progetto solidale fortemente voluto da PlanetPay365 – piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment-SKS365 Group – nell’ambito del programma di Responsabilità sociale d’impresa “Enable the Dreams”. L’iniziativa – presentata lo scorso 23 maggio allo Stadio Olimpico, in occasione del match Lazio-Verona – è ufficialmente iniziata con la consegna degli zaini brandizzati PlanetPay365, dotati del “KIT” predisposto per i giovanissimi e le giovanissime partecipanti al Summer Camp. Consegnati dal team PlanetPay365, lo speciale kit comprende maglie e t-shirt da allenamento, pantaloncini, bermuda, calze, cappellino, un pallone e un paio di scarpini da calcio targati Mizuno.

L’impegno di PlanetPay365 permetterà ai piccoli calciatori di usufruire della formula “Full camp”, che include il pernottamento presso una delle strutture alberghiere del luogo. I giovani ospiti del Summer Camp saranno impegnati per una settimana in allenamenti e partite, supervisionati dagli istruttori del settore giovanile della S.S. Lazio. Ogni partecipante riceverà l’allenamento più adeguato in relazione all’età e all’esperienza calcistica, con lo scopo di migliorare le capacità di ognuno. Inoltre, per questa edizione, il programma prevede anche un appuntamento formativo molto importante con uno psicologo che approfondirà con i ragazzi temi delicati quali bullismo e cyberbullismo.

L’obiettivo di PlanetPay365 – che con questa iniziativa prosegue la partnership con la S.S. Lazio, portando avanti il programma di responsabilità sociale – è dare la possibilità di vivere un’esperienza sportiva e di formazione per i bambini provenienti da famiglie in difficoltà economica e sociale. Il Camp estivo, infatti, è sì dedicato al calcio, ma oltre ad allenamenti e partite non mancheranno momenti di divertimento, per stringere amicizie e vivere nuove esperienze in gruppo.

«L’emozione dei ragazzi all’inaugurazione del Summer Camp ci ha resi orgogliosi – ha dichiarato Brian Dean, Chief Executive Officer di Planet Entertainment – Nei prossimi mesi puntiamo ad avere altre soddisfazioni come questa, visto che l’iniziativa con la S.S. Lazio e la Fondazione So.Spe è solo la prima tappa di Enable the Dreams, il nostro progetto globale di responsabilità sociale. Nel 2022 continueremo a portare avanti queste preziose iniziative anche negli altri paesi dove opera SKS365, come Serbia, Austria e Malta.

La promozione dell’equality è parte fondante della nostra mission – ha continuato Dean – Siamo un’azienda al cui interno lavorano persone di diverse nazionalità, portatori di molteplici culture: la condivisione e il sostegno reciproco sono quindi importantissimi. Supportare i bambini in condizioni di disagio è una conseguenza naturale, soprattutto se fatto attraverso lo sport. Per noi, infatti, lo sport è lo strumento ideale per dare speranza in un futuro migliore ed è un’opportunità unica per costruire nuove amicizie e imparare a crescere. Ringrazio la onlus So.Spe e la S.S Lazio per il prezioso supporto e la collaborazione nel regalare uno splendido sogno a questi ragazzi».

«La felicità e l’entusiasmo di questi ragazzi ci riempie il cuore di grande emozione, vedere come la potenza di un gesto solidale può realizzare i sogni di chi è meno fortunato è qualcosa di meraviglioso – ha commentato Suor Paola, fondatrice della Onlus So.Spe –. Ringrazio di cuore la S.S. Lazio e PlanetPay365 per questa preziosa opportunità donata ai nostri 11 splendidi ragazzi, che sono più che mai pronti a vivere a pieno una magnifica esperienza di sport e inclusione. Mi auguro che questa iniziativa sia di esempio e che sia seguita da molte altre nel futuro. La solidarietà è un’esperienza che arricchisce tutti, sia chi riceve che chi dona»”.

