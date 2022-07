Immobile: “Siete bellissimi, questa è casa mia. Ho la Lazio tatuata sul cuore”

Nel corso dell’evento di Piazza del Popolo ha preso la parola il capitano biancoceleste Ciro Immobile: “A nome mio e di tutti i miei compagni, vi prometto che daremo tutto in campo e vi faremo divertire. Abbiamo bisogno di voi, come voi di noi: insieme potremo fare qualcosa di straordinario. Vi voglio vedere sempre così belli e con questo entusiasmo, saremo noi i primi a trascinarvi per mettere tutto in campo. Forza Lazio, sempre. Non voglio essere ripetitivo, ma insieme lotteremo per questa maglia che è bellissima, come voi. Indipendentemente dalla città da dove vengo, questa è casa mia. Ho la Lazio tatuata sul cuore, la porto in campo come porto la fascia da capitano di una squadra con più di 100 anni di storia: ne vado orgoglioso“.

