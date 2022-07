Lazio, questa sera lo show delle nuove maglie: gli ospiti presenti

Questa sera alle ore 21 ci sarà la cerimonia di inaugurazione della nuova stagione della Lazio presso Piazza di Spagna. Come riporta Il Corriere dello Sport, per l’occasione salirà sul palco il capitano biancoceleste Ciro Immobile con la nuova divisa indossata, la prima della collezione. Sarà accompagnato da Radu, Zaccagni, Felipe Anderson e Basic. Altri calciatori saranno in platea. Verrà presentato il kit gara Home & Away, entreranno in scena i giocatori, chi in tenuta da partita, chi con gli abiti firmati Cardona. La divisa da portiere, in attesa del nuovo numero uno e del suo vice, sarà indossata da Marius Adamonis, terzo l’anno scorso, primo pro tempore dopo i saluti di Straskosha e Reina. In più ci saranno alcune giocatrici della Lazio Women. La serata verrà presentata da Manila Nazzaro e per l’evento, saranno presenti anche Anna Falchi, l’attrice Anna Foglietta, i cantanti Mattia Briga, Francesco Capodacqua, Tony Malco, Velia Donati e il violinista Andrea Casta.

