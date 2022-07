UFFICIALE – Luiz Felipe è un nuovo giocatore del Betis Siviglia: l’annuncio del club

Attraverso un po’ un post sui propri canali social ufficiali, Mattia Zaccagni ha mostrato la sua preparazione atletica iniziata nella giornata di oggi. L’esterno biancoceleste si è presentato ieri in Clinica Paideia per le consuete visite di rito, e quest’oggi era a Formello per effettuare del lavoro muscolare in palestra. Zaccagni è pronto per la nuova stagione e lo comunica sui social scrivendo: “LET’S GO!”.

Questo il post di Zaccagni:

