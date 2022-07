Presentazione della maglie in stile stadio, Celletti accende Piazza del Popolo – VIDEO

Il cantante e tifoso biancoceleste Tommaso Paradiso è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimere il suo personale parere riguardo la questione dei portieri e la situazione Romagnoli.

Queste le sue dichiarazioni: “Per quanto riguarda la questione portieri, devo dire che io apprezzo molto Vicario. E’ italiano, bravo, già rodato. Per quanto riguarda la difesa, ho saputo che per l’arrivo di Romagnoli è ancora lunga. Ho avuto modo di parlarci, ho un bel rapporto con lui. Probabilmente si farà, io me lo auguro, è un laziale vero che veniva a vedere la Lazio in tempi non sospetti. Parliamo di un ragazzo innamorato di Lazio, potrebbe diventare un leader qui in biancoceleste. Lui vi assicuro che vuole la Lazio e in altri club guadagnerebbe molto di più. La sua è una scelta di cuore”.

In seguito ha aggiunto: “La squadra ovviamente si farà, mi dispiace solo che come al solito, pur avendo un grandissimo tecnico che ha fatto le proprie richieste, le cose non sono ancora compiute nel giorno della partenza per il ritiro. Sarri è uno vero, gli consiglio di resistere, questo è il mondo Lazio con tanti pregi. Me lo coccolerei fino alla fine, nonostante le mancanze che ci sono”.

Infine il cantante ha detto che vuole fare un regalo speciale per i tifosi laziali: “Voglio regalare 10 abbonamenti della Lazio a 10 tifosi che non possono permetterselo.”

