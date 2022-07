Calciomercato Lazio, gli agenti di Mertens a Marsiglia: il belga tratta con l’OM

La Lazio continua a lavorare sul fronte uscite, con Vavro e Adekanye già ceduti il club cerca di piazzare altri giocatori. Tra questi c’è il giovane della Primavera Romano Floriani Mussolini, che secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà piace al Verona. Un asse molto caldo quello tra il club giallo blu e i biancocelesti in questa sessione di mercato, con diverse operazioni in ballo. Una, già conclusa, quella dell’esterno Matteo Cancellieri prelevato dalla Lazio in prestito con obbligo di riscatto. Ma ci sono altri giocatori che interessano alla Società capitolina, come Ilic e Casale. Per quest’ultimo, la trattativa è già avviata da tempo, ma l’accordo definitivo non è stato ancora trovato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di LazioPress.it, ci sono buoni margini per concludere tale operazioni, proprio con l’inserimento nell’affare di Romano Floriani Mussolini, che come anticipato da Pedullà intriga il club veneto contro cui ha esordito con la maglia biancoceleste. In ogni caso, la permanenza in prima squadra del giovane terzino non è per nulla garantita e per questo una sistemazione verrà presto trovata.

