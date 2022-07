La Lazio smentisce il contenuto di un articolo de Il Messaggero con una nota

Come riportato da Pietro Pinelli, giornalista di Mediaset, la Lazio starebbe per chiudere la trattativa per Provedel, Maximiano e Romagnoli. Quest’ultimo domani mattina potrebbe già sostenere le visite di idoneità in Paideia.

In dirittura di arrivo anche Casale.

