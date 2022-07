Auronzo 2022, Mattia Zaccagni in posa con…Olympia! | FOTO

Attraverso un post pubblicato sui propri canali social ufficiali, l’attaccante della Lazio Vedat Muriqi ha voluto ringraziare con un messaggio il Mallorca. Il club spagnolo lo ha accolto in questi ultimi sei mesi in prestito, e il kosovaro ha ripagato la fiducia della Società dando un importante apporto durante la seconda parte di stagione. Il Mallorca ha tentato di trattenerlo, ma le richieste della Lazio non erano congrue a quelle proposte. Motivo per cui Muriqi dice definitivamente addio a Los Bermellones, ed è pronto per una nuova avventura. Il kosovaro infatti non rimarrà a Roma, ma con tutta probabilità si trasferirà in Belgio, dove ad attenderlo c’è il Club Bruges. La Lazio sembra aver accettato l’offerta presentata alcuni giorni fa dal club belga, che si aggira attorno agli 11 milioni. le prossime ore sono cruciali per il futuro di Muriqi, che in attesa di firmare il nuovo contratto, saluta e ringrazia il Mallorca.

Queste le sue parole:

“Cari tifosi del Mallorca, l’affetto che mi avete dimostrato fin dalla prima volta che sono arrivato sull’isola, l’avermi visto come un autentico maiorchino e l’amarmi come avete fatto, mi ha reso molto felice. Mi avete fatto sentire a casa dal primo minuto. Sono felice inoltre di aver raggiunto il nostro obiettivo come squadra. Non sarebbe stato possibile senza la vostra forza e il vostro appoggio. Tifosi, staff tecnico, compagni e tutta l’isole di Mallorca: grazie per questi 6 mesi meravigliosi. Il mio cuore è con voi e sarà sempre ‘bermellón’.”

Di seguito il post:

