Lazio, Sarri apre i cancelli: gioia per i piccoli tifosi biancocelesti

Dries Mertens si avvicina sempre di più all’Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato da TMW, nonostante l’interessamento della Lazio per il belga, nelle ultime ore il club francese sarebbe in pole per prendere il giocatore a parametro zero. Mertens è il primo obiettivo per l’attacco dei transalpini e nelle prossime ore potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.

