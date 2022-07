AURONZO 2022 | Il preparatore atletico Losi: “Partiti con molto entusiasmo. Il lavoro fisico è impostato in maniera progressiva”

Conclusa la quinta seduta d’allenamento di questo terzo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto il preparatore atletico della Lazio Davide Losi. Queste le sue parole: “Siamo ripartiti con molto entusiasmo. Siamo ai primi giorni di ritiro, pensiamo di impostare il lavoro in maniera progressiva e graduale aspettando anche il rientro dei nazionali. Siamo carichi fin da subito.

I ragazzi lo scorso anno si sono impegnati in ogni allenamento ed il lavoro paga. Siamo felici che i calciatori abbiano accettato la nostra metodologia ed i risultati si sono visti. Il merito è dei ragazzi.

Sarà una stagione anomala, siamo rimasti fermi quarantacinque giorni ed ora avremo questi tre mesi in cui si giocherà ogni tre giorni. Il lavoro atletico non cambierà molto, ci sarà una differenza ovviamente nella sosta a novembre per farsi trovare pronti ai successivi sei mesi molto intensi.

Ciò che sposterà molto quest’ anno sarà l’aspetto mentale, chi parteciperà al Mondiale avrà una stagione densa di impegni con undici mesi molto intensi. Chi non partirà avrà l’occasione di allenarsi maggiormente per affrontare al meglio il resto della stagione. La differenza rispetto allo scorso anno non sarà fisica, ma principalmente mentale. In ogni caso, credo che dopo due anni senza sosta chi non partirà potrà ricaricarsi mentalmente.

Qui mi trovo benissimo, sono molto contento. Ho trovato ragazzi dello staff con cui mi trovo molto bene e chi mi hanno aiutato molto. Siamo in simbiosi su tutto e dopo un anno di conoscenza siamo avvantaggiati per proseguire il lavoro dello scorso anno.

Quando si riesce a stare sul 90% d’andamento nel corso della stagione si procede bene. Il recupero ci permette di stare sempre al limite dell’ 85-90% perché quando si gioca ogni tre giorni gli allenamenti di recupero sono quelli che permettono di mantenere un buono stato di forma.

Ogni calciatore ha le proprie caratteristiche e dopo aver appreso la metodologia del tecnico può esprimersi al meglio imparando anche a gestire le energie”.

