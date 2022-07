Fondazione S.S. Lazio, la storia di Edna: l’NBA Africa femminile grazie alla Lazio Basket

La Lazio, oltre che sul fronte entrate, continua a lavorare alle uscite. Per quanto riguarda il reparto arretrato sono stati acquistati già tre difensori: Gila, Casale e Romagnoli, con quest’ultimo che effettuerà le visite mediche domani mattina. In merito alle cessioni, Francesco Acerbi sembra essere l’infinito numero uno a lasciare la Lazio. Si di lui c’è l’interesse di alcune squadre italiane, tra cui Inter, Juventus e Milan. Nessuna di queste però, ha presentato una vera e propria offerta ai biancocelesti e per questo il giocatore è attualmente in ritiro con il resto del gruppo ad Auronzo di Cadore. Nella giornata di ieri, si è fatto avanti anche il Monza, squadra neo promossa in Serie A che già ha messo a segno diversi colpi per puntellare la propria rosa. I contatti quest’oggi, secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, si sono fatti ancora più vivi con una telefonata diretta tra il Presidente della Lazio Lotito e il Ds del Monza Adriano Galliani. In attesa di sviluppi concreti, il club Lombardo si candida dunque alla corsa per il centrale.

