Calciomercato Lazio, offerta del Como per Raul Moro: lo spagnolo riflette

Secondo quanto riportato da La Repubblica Raul Moro potrebbe essere mandato in prestito per cercare del minutaggio altrove. Alla Lazio, infatti, troverebbe poco spazio proprio come la scorsa stagione, considerando anche l’acquisto di un altro tassello offensivo come Cancellieri. Sull’attaccante spagnolo ci sarebbe anche il Como, con un’offerta che il giocatore starebbe valutando proprio in queste ore.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: