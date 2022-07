Non più il 24, Gila cambia numero di maglia: ecco quale ha scelto

Dopo essere arrivato a Roma una settimana fa, finalmente Mario Gila ha completato le visite mediche. La scorsa settimana, infatti, era risultato positivo al covid ed era stato costretto a interromperle per iniziare l’isolamento. Proprio la scorsa settimana appena giunto in Paideia aveva risposto alle domande dei tifosi affermando che avrebbe scelto il 24 come numero di maglia. La verità è che avrebbe voluto scegliere il 34, lo stesso numero con cui ha esordito in Liga lo scorso anno, ma apparteneva a Bobby Adekanye, che di recente ha lasciato la Lazio. In questo modo il 34 è di nuovo libero ed è stato scelto da Gila, come ha affermato lui stesso in mattinata fuori la clinica.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: