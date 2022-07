La Lazio rifiuta l’amichevole con un club di Serie A: ecco di chi si tratta

Luis Maximiano è il nuovo portiere della Lazio. Dopo le visite mediche sostenute ieri, l’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina, con il calciatore che ha raggiunto il resto del gruppo squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore scendendo già in campo nella prima seduta odierna. L’estremo difensore, ci ha tenuti a salutare il Granada, la sua ex squadra, sui proprio vanali social ufficiali:

“Mio caro Granada, è arrivato il momento del nostro addio. Per me è stato un piacere aver avuto la possibilità di difendere questo stemma così importante. Venire a Granada è stata una grande decisione nella mia vita, perché era la prima volta che stavo per lasciare il mio paese e cambiare tutta la mia vita, e voi mi avete fatto sentire a casa dal primo giorno. Per tutto questo, vi ringrazio di cuore. Dalle persone che hanno lavorato con me tutti i giorni nella Città dello Sport, che mi hanno fatto crescere ogni momento per essere ogni giorno un miglior portiere e una persona migliore, ai miei compagni con cui ho condiviso tanti bei momenti e ho imparato tanto dalla loro esperienza, e voi, che tanto mi avete sostenuto partita dopo partita allo stadio, non vi dimenticherò mai. Il mio cuore porterà sempre una parte di Granada. Continuerò a sostenere la squadra come un tifoso in più, e auguro che il club torni il più velocemente possibile dove merita di essere. Se dovessi tornare indietro nel tempo, sceglierei di giocare di nuovo nel Granada. Ancora una volta, grazie di tutto. La #EternaLucha camminerà sempre con me, A presto, Granada mia.”

Di seguito il post di Maximiano:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luís Maximiano (@luismaximiano81)

