Lazio-NK Dekani 5-0: Pedro doppietta, debutto per Maximiano

La Lazio cresce giorno dopo giorno sotto gli occhi di Maurizio Sarri. Nella seconda amichevole del ritiro di Auronzo arriva un altra vittoria. Ecco il 5-0 contro l’NK Dekani, squadra di Serie B slovena. Immobile sbaglia un rigore poi si rifà segnando al 33’. Si conclude il primo tempo una doppietta di Pedro (prima rete su rigore). L’ex Barca sembra già in ottima forma: corre, si batte recupera palloni ed è decisivo in area. Nella ripresa il tecnico toscano ridisegna la squadra, arrivano gli altri gol con Basic e Zaccagni (l’ex Verona segna su rigore). Debutto assoluto in biancoceleste per Maximiano che gioca un’ora iniziando a prendere confidenza con la squadra. Applausi per tutti a fine partita. Domenica altra amichevole, arriva la Triestina allo Zandegiacomo.

