Calciomercato Lazio, sondaggio della Sampdoria per Escalante: i dettagli

Nelle ultime ore, per il centrocampista si è mossa la Sampdoria. La società blucerchiata ha effettuato un sondaggio per il classe 1993. L’ex Catania è reduce da una seconda parte di stagione in Liga in cui ha collezionato 5 gol in 17 presenze. L’argentino con passaporto italiano ha un contratto con il club biancoceleste che scade nel 2024. Cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, Escalante era arrivato a parametro zero alla Lazio nel 2020 dopo cinque anni all’Eibar. Sin qui, in maglia biancoceleste ha collezionato 31 presenze complessive in una stagione e mezza. GianlucaDiMarzio.com

